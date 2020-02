¡HARVEY WEINSTEIN ES DECLARADO CULPABLE!

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El día de hoy Harvey Weinstein fue declarado culpable en primer grado criminal de acoso sexual y tercer grado de violación sexual.

Weisntein llego a la corte empujando una carriola con su equipo legal a muy tempranas horas del día. Despues de que se le hallara culpable Weinstein tendrá que esperar encerrado en una cárcel hasta el 11 de marzo cuando se le dé una sentencia.

Harvey Weinstein era productor de cine. Actualmente tiene 67 años de edad y probablemente después de que se dicte una sentencia podría pasar el resto de sus días en una prisión.

Harvey Weinstein has been found GUILTY of 1st-degree criminal sexual act and 3rd-degree rape. He will remain behind bars until his March 11 sentencing hearing. All the latest at the LINK IN BIO