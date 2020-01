HAY UNA PETICION PARA QUE SE CAMBIE LE LOGO DE LA NBA POR EL DE KOBE BRYANT

Related: Sigue a Lawrence Barajas

A través de la pagina de internet de CHANGE.ORG mas de 2 millones de personas han firmado una petición para que se cambie el logo oficial de la NBA por la silueta de Kobe Bryant.

El logo oficial de la NBA es la silueta de Jerry West. Jerome Alan West es un exjugador de baloncesto que jugo para Los Angeles Lakers de 1960 a 1974.

The first petition to hit 1 million signatures in 2020 is asking the @nba to make Kobe Bryant part of a new logo, to pay tribute to the basketball legend who died in a tragic helicopter crash on Sunday. See more at change.org/Kobe (Logo design by @tysonbeck) • • • #Kobe #KobeBryant #NBA #NBALogo #ripmamba #ripkobe