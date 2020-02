¡HOY ES EL DIA NACIONAL DE LA MARGARITA!

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Todos los días celebramos el día nacional o internacional de algo y que mejor manera de hoy sábado 22 de febrero celebrar el día nacional de la Margarita.

De acuerdo con la pagina nationalday.com la Margarita fue creada en 1938 en México y es un coctel que consiste en la mezcla de tequila con limón, hielo licuado y la copa donde se sirve esta escarchada en granos de sal.

Hay un dicho americano que dice “Its always five o clock somewhere” y eso significa el inicio de una gran parranda que siempre comienza con unas margaritas.

Me leaving one bar to go to another. I’ve trained all month long for this! #NationalMargaritaDay #PatronMargarita pic.twitter.com/ALswowSMVh