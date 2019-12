JACKASS TENDRA SU CUARTA PELICULA EN EL 2021

Related: Sigue a Lawrence Barajas

PARAMOUNT STUDIOS confirmo que a finales del 2021 la franquicia de JACKASS tendrá su película número 4.

Johnny Knoxville & the original cast are expected back for #Jackass4 due out March 5, 2021. https://t.co/fJnJnsrPHA

De esta Franquicia se hicieron 3 películas que generaron mas de 300 millones de dólares. Para la cuarta película se dice que el elenco original de Jackass estará de regreso para entretenernos con sus locuras y bromas irreverentes.

Definitivamente dos de los actores y protagonistas que queremos ver son Steve-O y Johnny Knoxville.

