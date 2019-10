Related: Sigue a Lawrence Barajas

El actor mexicano Jaime Camil se convierte en Youtuber y estreno su canal con un video de Halloween.

El actor de “Jane The Virgin y Betty La Fea” no se quiere quedar en el pasado y se pone a la vanguardia creando su canal de YouTube para comenzar a subir contenido.

Chequen mi primer vídeo de @youtube! (Link en mi BIO) Si les gusta suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para que se enteren cuando suba contenido nuevo --------