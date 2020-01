JENIFER LOPEZ SORPRENDIO A TODOS CON SU CARTERA PARA EL SUPERBOWL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Durante la conferencia de prensa para el SuperBowl Jennifer López y Shakira resaltaron el poder de los latinos y la importancia del empoderamiento de las mujeres durante este evento.

Pero algo que nos sorprendió fue la mini cartera que tenía Jlo. Una carterita en forma de balón de futbol americano repleta de diamantes y bañada en oro.

Todos nos preguntamos que llevaba dentro esta pequeña cartera. Desde ahora empiezan las apuestas. ¿Tu que opinas que hay dentro de la cartera de Jenifer López?

Loving @jlo’s purse with my birth date on it!! --