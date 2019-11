JORGE MASVIDAL PELEADOR DE LA UFC QUIERE PELEAR EN CONTRA DE EL CANELO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El luchador de la UFC Jorge Masvidal quiere pelear en contra del Canelo. Despues de que el Canelo noqueara en el round numero 11 a Sergey Kovalev ahora todos nos estamos preguntando quien es el siguiente

Probablemente la siguiente pelea del Canelo sea hasta mayo del 2020 en contra de un buen contrincante y por un título en alguna categoría que el Canelo quiera conquistar.

Now you got to come to every one of my fights #goodluckcharm #supernecessary @therock #bmf