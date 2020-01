JORGE MASVIDAL QUIERE PELEAR EN CONTRA DEL CANELO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El peleador de artes marciales mixtas quiere pelear en contra de Saul El Canelo Alvares.

El cubano americano que alguna ves participo en el programa de Telemundo Exatlon Estados Unidos. Menciono en una entrevista que le gustaría pelear con Saul Alvares y además está listo para vencerlo.

Hemos visto que ya se han dado peleas donde alguien de la MMA se pone los guantes para pelear el cuadrilátero en contra de un boxeador, como fue el caso de Floyd Money Mayweather y Conor McGregor. Solo es cuestión de tiempo y dinero para saber si algún día se podrá pactar esta pelea.

-- “I think Canelo’s an animal. I think he’s a bad motherf—-er.” Jorge Masvidal tells us he’d love a fight against Canelo Alvarez. --