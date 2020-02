JUAN TOSCANO ANDERSON ES EL MEXICANO QUE VA A JUGAR PARA LOS GOLDEN STATE WARRIORS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Juan Ronel Toscano Anderson es el nuevo jugador mexicano que jugara en la NBA para los Golden State Warriors.

Toscano nació en Oakland California el 10 de abril de 1993. Toscano es de decendencia mexicana. Su carrera como basquetbolista incluye a los Soles de Mexicali del 2015-2016. Despues jugo con Fuerza Regia del 2016-2018. Mas tarde llego con los Santa Cruz Warriors el equipo filial de los Golden State Warriors.

Gracias a su buen desempeño con el equipo filial de Santa Cruz, el coach de los Warriors lo estuve observando y le gusto y convenció la forma de juego de Juan Toscano y ahora en este 2020 lo incluyeron en el roster de los Warriors.

The Warriors have signed Juan Toscano-Anderson.



Toscano-Anderson has appeared in 31 games (12 starts) with the Santa Cruz Warriors this season, posting averages of 12.5 points, 9.0 rebounds, 2.5 assists and 1.39 steals in 29.0 minutes per game. pic.twitter.com/hsY36gzzoV