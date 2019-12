JULIO CESAR CHAVEZ DE LICE A DAVID FAITESLON QUE NO SEA UN ¡PEND#$%!

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El mejor boxeador mexicano de todos los tiempos Julio Cesar Chávez se enojo en redes sociales y le mando decir a todos los comentaristas de box que “no sean unos pendejos”.

Todo esto sucedió después de que Chávez Jr. perdió su pelea en contra de Daniel Jacobs donde el hijo de la leyenda renuncio en el quinto round y dijo que ya no podía seguir peleando ya que le habían quebrado la nariz y no podía respirar.

Don Julio después mando un mensaje duro y contundente a todos aquellos que siguen criticando a su hijo.

Sinceridad de mi padre