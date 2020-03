JUSTIN BIEBER Y J BALVIN ESTAN PREPARANDO UNA BOMBA MUSICAL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El artista canadiense y el reggaetonero colombiano están preparando el nuevo single de Justin Bieber que lleva por nombre “La Bomba”.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Feb 28, 2020 at 9:26am PST

Siempre es interesante ver a artistas que no cantan en español hacer ese crossover e intentar hacer un hit mundial cuando colaboran con artistas latinos. Justin Bieber ya lo hizo alguna vez con Despacito cuando canto con Luis Fonsi. Drake también lo hizo con Romeo Santos.

Son formulas que casi siempre funcionan y es por eso que se siguen haciendo. La colaboración mas reciente entre dos grandes de sus géneros son Justin Bieber y J Balvin en la canción “La Bomba”.

En la grabación del video se ve que Justin tiene ese calor latino y se ve como baila al ritmo de la música latino que lleva el single de la “Bomba”. Esperamos muy pronto escuchar la canción completa y ver el video.

@justinbieber LA BOMBA SLAPS AND WE HAVEN'T HEARD THE WHOLE SONG YET pic.twitter.com/fg4fhsv67K