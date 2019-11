KANYE WEST EN CONCIERTO PRIVADO CON LOS PRESOS DE HOUSTON

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Kanye West dio un concierto a los presos de Harris County Sheriff Office el día viernes. Kanye se encuentra de visita en Houston por el concierto que estará dando el día Domingo en la iglesia de Lakewood Church. La iglesia mas grande de Estados Unidos.

El rapero Kanye canta para los hombres y mujeres que se encuentran sin su libertad. Fue un concierto sorpresa donde Kanye canto canciones de su disco Jesus Is King.

El Sherif de la ciudad de Houston Ed González publico es su cuenta de Twitter lo que había mencionado Kanye diciendo que “Esto era una misión no un show” “This is a mission, not a show” – Kanye.