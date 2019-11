KANYE WEST Y KIM KARDASHIAN PATINANDO EN HOUSTON GALLERIA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Desde que se anuncio que Kanye West estaría de invitado en la iglesia de Lakewood Church, muchos de sus fans se pusieron muy contentos al enterarse de esta noticia. Kanye estará platicando el día sábado y el domingo estará cantando en la iglesia.

Además de que kanye ya llego con su familia también se ha dado el tiempo de hacer diferentes cosas en la ciudad espacial. El día viernes por la tarde se le vio en el mall de Galleria, caminado y patinando en la pista de hielo.

Kanye West & Kim where at the galleria and Kanye was actually taking pictures with people & signed someone's shoe! This the type of celebrities we admire not the cocky ones .. pic.twitter.com/CGL9SkzOcY