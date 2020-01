KATIE SOWERS LA PRIMERA MUJER COACH EN UN SUPERBOWL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las grandes sorpresas y logros en este SuperBowl es la aparición de Katie Sowers, la primera mujer asistente de entrenador de ofensiva con los San Francisco 49ers.

A post shared by Katie Sowers (@katesowers5) on Nov 18, 2019 at 7:12pm PST

Katie Sowers nació en Hesston, Kansas en 1986, tiene 33 años de edad y lleva con la franquicia de los San Francisco 49ers desde el 2017. Antes de entrenar a los San Francisco Sowers fue coach en el 2016 para los Atlanta Falcons.

Es un día muy importante para la NFL ya que Katie Sowers hará historia al convertirse en la primera mujer en participar en el juego mas importante del futbol americano.

“Throw me to the wolves and I will return leading the pack” . And I couldn’t ask for a better pack to roll with ... FALL FOWARD . . . . #49Ers #niners #faithful #ninerfaithful #ninergang #nfl #california #sf #bayarea #saints #neworleans #bethechange #teambeforeself #sfvsno Photo credit - @49ersofficialphotog