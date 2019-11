KEANU REEVES YA TIENE NOVIA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El actor de John Wick, el señor Keanu Reeves después de mucho tiempo de no presentarnos de manera oficial a su pareja sentimental, nos sorprendió a todos cuando este pasado fin de semana finalmente presento a su novia.

El echo sucedió durante la alfombra roja de la gala LACMA Art & Film en el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles donde se realizo un homenaje a la artista Betye Saar y a Alfonso Cuarón.

Keanu siempre se le ha visto solo en muchas partes y hace mucho tiempo que no hacia publica sus relaciones amorosas hasta ahora. Se trata de la artista Alexandra Grant de 46 años.

#Alexandragrant attended 2019 LACMA Art + Film Gala an annual museum fundraiser to support art. This year's soiree was sponsored by Gucci, and honorees included Alexandra and #keanureeves .