LA FINAL DE RAP RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS SERA EN MADRID

Red Bull Batalla de Gallos es un evento internacional que se lleva acabo cada año en una sede internacional donde 16 raperos de diferentes países batallan por convertirse en el mejor rapero en español de todo el mundo.

En su edición 2019 se llevara a cabo el 30 de noviembre y su sede internacional es Madrid España donde 16 rapers de 13 países diferentes harán freestyle.

Entre los favoritos para ganar este evento se encuentran el rapero mexicano Aczino, también el MC Argentino Wos. Para poder disfrutar de este evento lo puedes ver atravez de Red Bull TV y en su canal de YouTube.