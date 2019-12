LA FINAL DEL TORNEO APERTURA 2019 DE LA LIGA MX SE JUGARÁ DESPUES DE NAVIDAD

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de que el Monterrey se convirtiera en el primer finalista de la Liga MX todo el calendario de partidos dio una vuelta de 360 grados y ahora la final se va a jugar después de la navidad.

Este escenario se debe a que el Monterrey estará participando en el Mundial de Clubes que se celebra en Qatar del 14 al 21 de diciembre de 2019 donde el Monterrey tiene su participación y por lo tanto la final del futbol mexicano se tendría que posponer dos semanas.

Sea cual sea el resultado entre el América y el Morelia hoy domingo el partido de ida de la final se jugaría el jueves 26 de diciembre en Monterrey y el partido de vuelta el domingo 29 de diciembre en Morelia o en el estadio Azteca. En el ultimo campeon del mundial de clubes es el Real Madrid.

