LA MUJER MARAVILLA MANDO UN MENSAJE DE ESPERANZA PARA EL MUNDO

Gal Gadot, quien interpreta el papel de la mujer maravilla en las últimas películas de DC Comics, mando un mensaje de luz a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ella escribió, We are in this together, we will get through it together.

Let’s imagine together.

Sing with us ❤

All love to you, from me and my dear friends.”

En el video Gal comienza a decir que ya lleva 6 días en cuarentena voluntaria y empieza a describir como la ha pasado y como esto a afectado a todo el mundo.

Despues confiesa que video un video en internet de un violinista italiano tocando “Imagine” de John Lennon. Y como ese video le toco el alma de lo poderoso que es el mensaje y luego comienza a cantar y ahí siguen todos sus amigos cantando Imagine.

We are in this together, we will get through it together. Let's imagine together. Sing with us ❤ All love to you, from me and my dear friends.