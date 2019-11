LA PELICULA JOKER LLEGA A LO 900 MILLONES DE DOLARES EN VENTAS DE TAQUILLA A NIVEL MUNDIAL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las mejores películas del año Joker acaba de superar la cantidad de 900 millones de dólares en ventas de taquilla a nivel mundial de acuerdo con The Hollywood Reporter.

La película se estreno hace un mes y desde entones no ha dejado de romper records. Primero supero la película de Deadpool que se encontraba en primer lugar dentro de las películas clasificación R con 783 millones de dólares. Y ahora Joker llega a 934 millones en todo el mundo, resultado de la suma de 299 millones en Estados Unidos y 634 millones en la taquilla internacional.

Put on your dancing shoes, #Joker just hit another huge box office milestone. Head to the link in bio for all the details.