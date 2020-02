LA PREMIER LEAGUE NOMINO A RAUL JIMENEZ CON EL MEJOR GOL DE ENERO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

No hay duda de que Raúl Jiménez hoy por hoy, es el mejor delantero del futbol mexicano y semana a semana se gana a pulso y con hechos ese titulo tan peleado por muchos futbolistas mexicanos.

Raúl Jiménez actualmente juega para los Wolverhampton Wanderes de la Premier League, es un ídolo en le club y ya se convirtió en el máximo goleador del Club. Primero en la temporada 2018-2019 anoto 13 goles y ahora en la temporada 2019-2020 ya lleva 11 anotaciones.

El gol por el cual fue nominado fue el partido en contra del Liverpool, donde marco gol de cabeza, pero no pudieron sacar victoria en ese partido. El encuentro termino 2-1 a favor del Liverpool.

Revive el Gol de Raúl Jiménez.

Raul Jimenez's header against @LFC has been nominated for the @PremierLeague goal of the month!



------ pic.twitter.com/Jh8VqvMemD