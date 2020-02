LA SERIE DE ROBERTO PALAZUELOS YA ESTA EN NETFLIX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La bio serie que produjo MTV sobre Roberto Palazuelos ya se estreno en Netflix y esta disponible para la audiencia de Estados Unidos y Canadá.

La serie trata de como Roberto Palazuelos se convirtió en una estrella de telenovelas y como construyó un impero hotelero en Cancún. También nos lleva en un viaje muy íntimo por su vida en Acapulco, Miami y como es la vida de uno de los solteros más codiciados de México.

