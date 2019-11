LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON UTILIZA ROBOTS PARA ENTREGAR COMIDA A ALUMNOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La universidad e Houston tiene una flotilla de 30 robots que entregan comida a estudiantes que utilicen la aplicación Starship.

Hungry? Summon a robot! A fleet of 30 Starship autonomous delivery robots has been deployed on campus. To access the service use the Starship Deliveries app. pic.twitter.com/3vqLpDlA24