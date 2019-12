LEWIS HAMILTON GANA EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI DE LA F1

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El británico Lewis Hamilton gano la ultima carrera del año en el gran premio de Abu Dhabi. Con esta victoria Lewis Hamilton ya suma 84 carreras ganadas dentro del a Formula 1. El récord dentro de la F1 con mas victorias lo tiene Michael Schumacher con 91 victorias, Lewis esta a solo 7 de alcanzarlo y superar ese récord. Muy probablemente lo pueda conseguir para la temporada 2020.

Hamilton cerró la temporada con un total de 413 puntos, seguido por los 326 de Valtteri Bottas, mientras que Verstappen llegó a 278 y Leclerc a 264.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Dec 1, 2019 at 7:28am PST

En esta carrera Sergio el Checo Pérez empezó en la posición numero 10 pero en la ultima vuelta rebaso a Landó Norris y así le arrebato la séptima posición. La temporada 2020 comienza en el mes de marzo en Melbourne Australia.

Lewis Hamilton wins the Abu Dhabi Grand Prix! ------ . The Mercedes driver rounds off a sensational year with his 84th career victory - he’s now just seven short of Michael Schumacher’s all-time record of 91 wins -- . #AbuDhabiGP ---- #Formula1 #F1 @mercedesamgf1 @lewishamilton