LIONEL MESSI GANO EL BALON DE ORO 2019

El jugador argentino Lionel Messi se lleva el balón de oro al mejor jugador del 2019.

Messi delantero del Barcelona con 32 años le gano a sus contendientes que peleaban por el Balón de Oro 2019. Sus rivales eran Sadio Mané, Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo quien decidió no asistir a la gala quizás ya sabia que no iba a ganar este año.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi -- How much more to come?