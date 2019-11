LLEGO EL NUEVO TRAILER DE “SONIC”

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de que a principios del 2019 a la gente y especialmente a los fans de hueso colorado no les gusto el personaje animado de Sonic debido a que no se parecía en nada a el Sonic de los videojuegos. Se tuvieron que hacer algunos cambios en el querido personaje de Sonic y ahora regresa nuevo y renovado.

Sonic The Hedgehog paints the town blue in the brand new #SonicMovie poster! #CatchSonic in theatres February 14!