LO QUE ESTA HACIENDO BAD BUNNY EN ESTA CURENTENA

Todos los que estamos en cuarentena obligatoria o voluntaria la estamos viviendo de diferentes maneras. La mayoría esta aprovechando para ver películas o series en Netflix. Otros están aprovechando para hacer ejercicio, cocinar o grabar videos de TikTok.

Pero el reggaetonero Bad Bunny esta aprovechando la cuarentena para broncearse, bailar corridos del coronavirus o para jugar con sus juguetes de Toy Story y narrar sus propias historias. A muchos de nosotros nos tiene a carcajadas con las ocurrencias que dice en sus videos.

bad bunny with the best quarantine video. and the song choice is hilarious pic.twitter.com/qxVSkLSiz8 — the one (@_vincegarcia) March 20, 2020

Well day 8 of quarantine for #BadBunny is going pretty well -- pic.twitter.com/IEIAAJWi1A — Social News (@TheSocNews) March 23, 2020

Los cantantes son parte de los grupos afectados por este problema global ya que todos sus conciertos han sido cancelados o pospuestos hasta no se sabe cuándo. Despues de que Bad Bunny comenzó a subir historias en su Instagram jugando con los personajes de Toy Story, hay otra pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Quién es la mujer que sale en sus videos? ¿Será acaso su novia?