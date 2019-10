LO QUE PASA CUANDO BELINDA SE SUBE A UN AUTO DE LA FORMULA1

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La cantante Belinda fue una de los muchos artistas que asistieron al Gran Premio de la Formula1 en México y de los pocos afortunados que tuvieron la oportunidad de subirse a uno de los potentes autos y vivir la experiencia de ir a mas de 200 kilómetros por hora.

Belinda nos compartió en sus redes sociales como ella vivió la experiencia y que fue lo que sintió cuando se subió al auto F1.

El ganador del Gran Premio de México fue Lewis Hamilton piloto de la escudería Mercedes.

Si, Señor Lewis -------- . #F1 #Formula1 #MexicoGP #Mexico #MexicoCity #LewisHamilton #Winner #MercedesAMGF1 @lewishamilton @mercedesamgf1 @mexicogp