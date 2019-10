LOGAN PAUL ENTRENANDO CON JULIO CESAR CHAVEZ JR

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Logan Paul se enfrentará el 9 de noviembre en la revancha ante el Youtuber y ahora boxeador KSI. Antes de esta pelea Logan anda visitando a Julio Cesar Chávez Jr. para que le de unos consejos de box y no haga el ridículo.

Se le vio a Logan Paul pasar de visita con Julito. Donde podemos ver como el excampeón le da unos cuantos consejos de cómo dar unos buenos golpes a su próximo contrincante.

@loganpaul hanging out here at @wildcardboxingclub @freddieroach