Lolita Cortes Reacciona A Actitud De Danna Paola En La Academia

Por Diego Ramos



Hace unos dias Danna Paola fue tendencia mundial por una de sus criticas en el programa dominical La Academia.



La cantante que ejerce como jueza en dicho reality show critico fuertemente a uno de los concursantes despues de que este la llamara cul3$% en una transmision en vivo de el show.



'Yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer, si a si te refieres a mi porque no te gustan mis criticas no me quiero imaginar como hablas con Francely o como te expresas de cualquier otra mujer...' inicio la cantante con su critica.





se respaldo en sus 20 años de carrera artistica mientras hablo con el joven. '...Si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte, un consejo, hacerte crecer, o lo que sea te hace creer que soy cul3$% contigo I'm so sorry. Yo no vine aqui a ser tu amiga....' continuo la tambien actriz para despues pedirle al publico ya no votar por el citando a su colegaestuvo en el mismo lugar dehace unos años atras y sus criticas fueron de las mas fuertes hacia los concursantes que desfilaron en La Academia en aquellos años, entre ellos. Tras el escandalo dela tambien actriz reacciono al respecto.'Lo unico que puedo decirte de Danna es que es espectacular! Es maravillosa verla en un escenario...' comento. Al cuestionarla sobre las criticas deen el panel de La Academia comento; 'Se las pongo muy facil, quieren ir a un doctor que los saque adelante, un cirujano que haga una buena cirujia? Pagarian por eso? Si! Porque entonces tenemos que ser mediocres artisticamente si estamos en un pais donde tenemos talento por todas partes. Porque una mujer como su servidora o como Danna Paola no podemos decir Te vas! Claro que si. Porque eso lo hacen en cualquier carrera en cualquier lugar. Porque nuestro medio artistico tiene que ser tan mediocre...' dijodurante la entrevista.