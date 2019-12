LOS ARTISTAS MAS ESCUCHADOS DE LA DECADA EN SPOTIFY

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Spotify revela la lista de los artistas mas escuchados de la década. De acuerdo con la plataforma digital los artistas más escuchados de la última década la han dominado Drake, después en segundo lugar Ed Sheeran, Post Malone en tercero, Ariana Grande en tercero y Eminem en 5 lugar. El rapero canadiense domino la decada.

1) Drake

2) Ed Sheeran

3) Post Malone

4) Ariana Grande

5) Eminem

