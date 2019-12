LOS EQUIPOS DE LA LIGA MX QUE PODRIAN LLEGAR A LA FINAL DEL FUTBOL MEXICANO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Con el fin de año a semanas de que se termine también el torneo del futbol mexicano esta a punto de culminar y ya casi tenemos a los dos finalistas que llegaran a la final de la fiesta grande futbol mexicano.

Entre ellos tenemos a el Necaxa, Monterrey, América y el Morelia. En el primer partido de ida de las semifinales del futbol mexicano el Monterrey le gano por un marcador de 2-1 a le Necaxa y el Morelia derroto 2-0 a el América.

Con estos resultados todo indica que si el Monterrey mantiene la ventaja en contra del Necaxa y le gana de visitante hoy sábado el Monterrey sería el primer finalista. En el encuentro de Morelia y América la ventaja que tiene el Morelia sobre el América es bastante amplia pero el 2-0 es el marcador mas engañoso y todo le podría jugar en cintra el día domingo en el estadio azteca a el Morelia.

Si el Morelia mantiene a flote esta ventaja el equipo purépecha sería el otro finalista y la final del futbol mexicano se jugaría en el estadio Morelos.

Chécalos ------ Aquí están todos #LosResultados que nos ha dejado la IDA de #Semifinales del #Apertura2019 de la #LigaBBVAMX ¿Quienes avanzarán? ⚽ #SienteTuLiga ⚽