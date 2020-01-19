LOS GANADORES DEL CHEVRON HOUSTON MARATON DEL 2020
January 19, 2020
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El Chevron Houston Marathon en su edición numero 48 se llevo a cabo el dia domingo 19 de enero en la ciudad de Houston donde mas de 35 mil corredores de diferentes partes del mundo participaron.
Los ganadores del medio maratón y del maratón fueron Jemal Timer (Ethiopia) y Hitomi Niiya (Japon).
Half Marathon winners: Jemal Timer (Ethiopia) & Hitomi Niiya (Japan) -- Congratulations #runhou #houhalf pic.twitter.com/CHRNYZooKC— Houston Marathon (@HoustonMarathon) January 19, 2020
En la prueba del maraton los ganadores fueron Kelkile Gezahegn (Ethiopia) y Askale Merachi (Ethiopia).
Marathon winners: Kelkile Gezahegn (Ethiopia) & Askale Merachi (Ethiopia) -- Congratulations! #runhou #houstonmarathon pic.twitter.com/CrzgTcSgXa— Houston Marathon (@HoustonMarathon) January 19, 2020