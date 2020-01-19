LOS GANADORES DEL CHEVRON HOUSTON MARATON DEL 2020

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El Chevron Houston Marathon en su edición numero 48 se llevo a cabo el dia domingo 19 de enero en la ciudad de Houston donde mas de 35 mil corredores de diferentes partes del mundo participaron.

Los ganadores del medio maratón y del maratón fueron Jemal Timer (Ethiopia) y Hitomi Niiya (Japon).

En la prueba del maraton los ganadores fueron Kelkile Gezahegn (Ethiopia) y Askale Merachi (Ethiopia).