LOS JUEGOS OLIMPICOS DE TOKYO 2020 TAMBIEN SE PODRIAN CANCELAR

El Comité Olímpico Internacional aun no ha cancelado los juegos Olímpicos de verano, pero hay una posibilidad de que si la situación empeora se podría tomar esa decisión de cancelar TOKYO 2020.

“El COI sigue totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, con más de cuatro meses antes de los Juegos, no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente”, mencionó el presidente del COI, Thomas Bach.

Communique from the International Olympic Committee (IOC) regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/EumE9qtROI

Aun faltan 4 meses para el inicio de los Juegos Olímpicos y si se cancelan en este momento podría ser una decisión muy apresurada entonces por eso se ha tomado la decisión de esperar un poco más.

Por lo pronto ya se encendió la flama olímpica y ya esta haciendo la ruta de la antorcha olímpica.

-- @tokyo2020 #Repost ・・・ The #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay has officially started! -- . The lighting of the Tokyo 2020 Olympic Flame was truly a historical moment. --️---- . #UnitedByEmotion ---- #HopeLightsOurWay . Photo by Tokyo 2020 -- Shugo TAKEMI