LOS NATIONALS DE WASHINGTON SE CONVIRTIERON EN EL EQUIPO 24 EN GANAR UNA SERIE MUNDIAL DE BEISBOL

Desde que se llevo a cabo la primera serie mundial en 1903 solo 24 equipos de las grandes ligas han ganado la serie mundial.

Los New York Yankees son el equipo con mas títulos, en total tienes 27. Despues de ellos los Cardenales de San Luis con 11 son los que tienen el segundo lugar con más títulos.

