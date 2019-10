LUISITO COMUNICA PRESUME SU NUEVO LIBRO EN REDES SOCIALES

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El Youtuber mexicano Luisito Comunica presumió en redes sociales que ya tiene casi todo listo para comenzar a vender su libro para todo el público.

El libro se llama “LUGARES ASOMBROSO” así como el titulo de este libro estamos seguro que dentro de este libro el contenido tendrá que ver con diferentes formas y lugares que Luisito a recorrido alrededor del mundo.

ÉSTE ES MI LIBRO ---- Por fin se los puedo enseñar, tan hermoso y perrón. Meses de trabajo viajando, fotografiando y escribiendo para hoy poder estarlo sosteniendo en mis manos -- ¡Ya quiero que lo tengan, que lo lean, que lo regalen y lo presten! Este libro representa un logro muy bonito y a partir de hoy es de ustedes. ¡Ya disponible en preventa! Y 12 de Noviembre en tiendas físicas de América Latina y España ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- La hermosa portada es trabajo de mi amigo @kellansworld -- ¡Qué feliz estoy! ¡’ORA SÍ VIENE LO CHIIIDO! ---- #LugaresAsombrosos