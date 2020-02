Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de que Shakira convirtió en viral y trending topic el Champeta Challenge en el SuperBowl y todo mundo comenzó a intentar bailarlo. Mucha gente alrededor del mundo lo hizo y ahora unos mariachis lo volvieron hacer viral.

El video lo publico Shakira en su cuenta oficial de Instagram donde vemos a dos mariachis bailando el champeta challenge afuera de la catedral de San Miguel de Allende en Guanajuato.

¡Despues de ver este video ya me dieron ganas de hacer le Champeta Challenge!

Mariachis bailando Champeta! Y yo que pensaba que lo había visto todo! Mariachis dancing Champeta! And I thought that I had seen it all! #champetachallenge