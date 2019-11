MEXICO JUEGA LA FINAL DEL MUNDIAL SUB 17 EN CONTRA DE BRASIL

Related: Sigue A Lawrence Barajas

La selección nacional de México ha dominado esta categoría en la última década y prueba de ello es que el día de mañana domingo jugaran la final del mundo sub 17 que se está jugando en Brasil.

¿Se imaginan ganar una copa del mundo en contra de Brasil jugándose en su mismo país? Es un sueño que los futbolistas mexicanos podrían cumplir el día de mañana.

¡¡¡LO LOGRAMOS, ESTAMOS EN LA FINAL!!! ---- ¡Vamos por esa copa! -- // We've done it and we will be in the U-17 World Cup Final. #Sub17 #PasiónyOrgullo #FMFporNuestroFútbol #U17WC #WorldCup #Brasil2019 #FinalWC