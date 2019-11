MEXICO LE DA ASILO POLITICO A EVO MORALES

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El expresidente de Bolivia Evo Morales llego a el aeropuerto internacional de la ciudad de México. Evo llego acompañado de el exvicepresidente de Bolivia y la exministra de salud donde fue recibido por Marcelo Ebrard.

El secretario @marcrlo.ebrard recibió esta mañana a @evomoralesayma y le dio la bienvenida en nombre del @gobmexico y del pueblo de México ----. . . . . . #México #DiplomaciaMx #RelacionesExteriores