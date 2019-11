Mon Laferte Se Desnuda Como Protesta En Grammys Latinos

Por Diego Ramos



Este Jueves se llevaron a cabo los premios Grammy en su edicion Latina numero 20.



Una de las presentes en la alfombra roja fue la cantante Chilena Mon Laferte, quien dejo a muchos con la boca abierta al ensenar sus senos en forma de protesta por lo que pasa en su pais natal.



Con la frase 'En Chile torturan, matan y violan' escrita en su pecho Mon Laferte hace un llamado a lo que esta pasando en su pais. Un pecho descubierto que tambien dejo ver sin tapujos sus senos.





Felicidades querido amigo @juanes por tu merecido homenaje #personadelaño te quiero mucho, canté con todo mi ❤️ para ti. @latingrammys #latingrammys #20AñosDeExelencia