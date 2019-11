MURIO WALTER MERCADO A LOS 87 AÑOS DE EDAD

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El astrologo Walter mercado falleció la noche del 2 de noviembre a los 87 años de edad en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan Puerto Rico debido a un fallo renal. Dio a conocer el portavoz de la familia de Walter, Omar Matos.

