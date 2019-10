OZUNA SE UNE AL ELENCO DE LA PELICULA RAPIDO Y FURIOSO 9

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El reggaetonero Ozuna publico en su cuenta de Instagram que esta muy contento con el trabajo realizado en la novena entrega de la película Rápido y Furioso.

La misma foto fue publicada en la cuenta del actor Vin Diesel.

As you know, we have often found great talent in the music industry to cross over into film. They are expected to leave all the accolades at the door to embrace the character with integrity... and that is exactly what Ozuna has done. Very proud of your work and role in Fast 9! Pa Mi Gente! All Love, Always... #Fast92020 #YoungSantos #Ozuna #Fatherhood