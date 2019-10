POPEYES ANUNCIA EL REGRESO DE SU CHICKEN SANDWICH

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de semanas de espera Popeyes finalmente anuncio cuando estará de regreso el tan popular Chicken Sándwich que se termino en unos cuantos días después de su regreso en el Menú.

Muchos se quedaron con las ganas de probar el tan popular Sándwich. Despues de haberse vuelto viral en redes sociales todo el mundo lo quería probar y por esa razón se agotó en cuestión de días.

Y’all… the sandwich is back Sunday, November 3rd. Then every day. ----