Popular Gimnasio Ofrece Rutinas De Ejercicio Durante Crisis De Virus

Por Diego Ramos



Con el brote de el virus COVID-19 muchos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas. Tal es el caso de los gimnasios alrededor de el pais.



Muchos de nosotros hemos tenido que optar por diferentes opciones para seguir manteniendonos en forma. Ya sea con salir a correr un rato o hacer ejercicio en la casa.



Si eres de las personas que estas haciendo esto en tu casa y llegas a toparte con no saber que otras rutinas hacer. El gimnasio Planet Fitness esta ofreciendo diariamente rutinas de ejercicios que puedes ver y realizar.



La mayoria de las rutinas no necesitan de equipo de gimnasio. Duran aproximadamente 20 minutos y estan totalmente en vivo en la pagina de Facebook de Planet Fitness todos los dias a las 6pm (esto hasta que los establecimientos abran nuevamente.)



Si no puedes ver los videos en vivo, el gimnasio esta proporcionadolos tambien en su canal de YouTube.