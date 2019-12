“por respeto a AMLO” DONALD TRUMP YA NO LLAMARA A LOS CARTELES MEXICANOS TERRORISTAS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump confirmo que por el momento y por espeto que le tiene a el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no calificara como terroristas a los carteles de México.

En un tweet que envió Donald Trump confirmo que temporalmente ese título no será utilizado por respeto a AMLO. Trump llamo terroristas a los carteles de México cuando hace un par de semana miembros del crimen organizado asesinaron a sangre fría a miembros de la familia Lebaron.

All necessary work has been completed to declare Mexican Cartels terrorist organizations. Statutorily we are ready to do so. However, at the request of a man who I like and respect, and has worked so well with us, President Andres Manuel @LopezObrador_ we....