Ya quedaron definidos los grupos de la EUROCOPA 2020 con sus 24 selecciones para disputarse del 12 de junio al 12 de Julio.

La Eurocopa es un torneo que se juega cada 4 años en Europa con 24 selecciones. En su última edición en el 2016 el campeón fue la selección de Portugal cuando venció por un marcador de 1-0 a la selección de Francia.

En su edición 2020 las 24 selecciones fueran divididas en 6 grupos en total y este fue el resultado.

