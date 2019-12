QUEDARON DEFINIDOS LOS PARTIDOS DE LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Estamos en la fiesta grande del futbol mexicano y ya quedaron listas las semifinales de la Liga MX con dos equipos del norte y dos del centro de la república mexicana.

El América, Morelia, Monterrey y Necaxa son los cuatro equipos que estarán disputando las semifinales por la final de la fiesta grande del futbol mexicano.

