¿QUIEN ES EL SIGUIENTE RIVAL DE TYSON FURY?

Despues de que el sábado pasado Tyson Fury derrotara en una gran batalla en Las Vegas Nevada a Deontay Wilder. Surgió la pregunta de quién sería el siguiente peso pesado en pelear en contra del Gipsy King.

Love and respect to the dance partner of the century @bronzebomber ---- #speedyrecovery