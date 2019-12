¿QUIEN VA A GANAR LA REVANCHA ENTRE RUIZ Y JOSHUA?

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Como dice el dicho “No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla” el día que muchos aficionados del boxeo estábamos esperando. La revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua.

La pelea del año de los pesos completos será una pelea disputada en Arabia Saudita donde los dos colosos del boxeo darán uno de los mejores espectáculos que todos estamos esperando.

En la bascula los dos boxeadores registraron pesos muy diferentes y con una diferencia enorme. Ruiz peso 283 libras con un récord de (33-1, 22 KOs) Por la parte del británico dio un peso de 237 libras con un récord de (22-1 21 KOs)

TOMORROW. -- . #RuizJoshua2