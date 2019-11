RED BULL HACE CAMBIO DE PITS EN GRAVEDAD ZERO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Red Bull acaba de lograr lo que hasta el momento era imposible realizar un cambio de pits como se hace en las carreras de Formula 1 pero en esta ocasión lo hicieron en gravedad Zero.

Cuando hay un cambio de neumáticos en las carreras de Formula 1 se le llama “Pit Stop” es cuando los mecánicos de la escudería del automóvil tienen que hacer cambios en el auto que esta compitiendo. Normalmente un cambio de neumáticos dura menos de 2 segundos. Tiempo en el que se cambian los cuatro neumáticos para que el auto continúe compitiendo.

Even gravity can’t hold us down -- Taking pit stops to a whole new level! -- #PushTheBoundaries #ZeroG #Formula1 #Gravity #F1 #Space #PitStop #Motorsport #AstonMartinRedBullRacing #RedBull #givesyouwings #--