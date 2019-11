REGRESA LA ACADEMIA CON ADAL RAMONES COMO HOST

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Uno de los programas con mas rating de TV Azteca es La Academia. En esta ocasión ya será la decimosegunda generación que participe y de donde saldrán los siguientes ídolos de la música de México.

Estamos listos! @dannapaola @cynoficial @horacitu_oficial @algavito @alexanderacha @iambetocuevas @williamvaldes @remmyvalenzuela y un servidor ARRANCAMOS Domingo 10 de nov @laacademiatv 8:30pm por @aztecauno @azteca #tv #show